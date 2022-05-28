'Bu kadarını da yapamazlar diye düşünmüştüm ama yanılmışım'

AKP ve MHP tarafından hazırlanan “Dezenformasyon Yasası” olarak adlandırılan yasa teklifi, Meclis'e sunuldu.

Tepki çeken düzenlemeye ilişkin açıklamada bulunan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "'Bu kadarını da yapamazlar, böyle bir sansürü TBMM'ye getiremezler’ diye düşünmüştüm ama yanılmışım. Bunu da yaptılar. Türk medyasını, sosyal medyayı, interneti toptan kontrolleri altına alacak, bir tuşla açıp kapayabilecekleri yeni bir düzenlemeyi TBMM'ye saray meclisi sundu. Türkiye'yi, özgürlüklerimizi, demokrasiyi savunmak için bütün basını, yönetim kurulu üyelerini, Çarşamba günü bu yasa önerisini ele alacağımız dijital komisyona, TBMM'ye saat 14.00'te davet ediyorum. Hepsi misafirimizdir. Gelin özgürlüklerimizi birlikte savunalım” ifadesini kullandı.