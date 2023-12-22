Bu haber ülkenin trajikomik halinin yansıması: Fon ya da şiddet değil vize krizi var

Avrupa’ya seyahat etmek isteyen kişilerin başvurduğu Schengen vizesinde randevu ve ret krizi devam ediyor. Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD’nin ardından İngiltere ve Kanada'dan da vize başvurularında artan oranda ret gelmeye de başladı. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yaz ayında yaptığı açıklamada vize engellerini ‘siyasi şantaj’ olarak tanımlamış, çözüm sözü vermişti.

Gitmeseler ömür boyu men edileceklerdi

Herhangi bir çözüm bulunmadı, vize krizi bu sefer basketbola sıçradı. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında London Lions Women ile Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı karşı karşıya geldi. Fakat Bursa Uludağ takımına vize çıkmayınca, sadece 5 oyuncu sahaya çıkabildi. Maça çıkan oyunculardan biri de sakattı.

Eğer takım sahaya çıkmasa 40 bin euro para cezası ve ömür boyu organizasyonlarından men edilecekti. Biri sakat 5 oyuncuya vize çıktı, teknik ekip dahil kimse İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanan maça gidemedi.

Basketbolda her iki takımın da 12 oyuncu bulundurma hakkı yer alıyor. Sahadaysa 5'er kişiden toplam 10 kişi mücadele ediyor. Oyuncular dışında 1 antrenör, 1 yardımcı antrenör ve maksimum 5 kişiden oluşan menajer, doktor ve tercümandan oluşan teknik kadro yer alıyor.

Sakat sakat maça çıktı, oyuncunun annesi destek oldu

Karşılaşmada mola verildiği esnada kenara gelen oyuncuların sıvı takviyesi aldığı ve dinlendiği görüldü. Oyun kurucu Eda Şahin, sakatlığı nedeniyle bazı hücumlara katılamadı ancak zorunluluktan tüm maçı pota altında bekleyerek geçirdi.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan görüntülere göre, takıma benchten destek olan tek kişi takımın uzun forveti Trinity Baptiste'in annesi oldu.

İlk maçtan 77-53'lük mağlubiyetle ayrılan Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı, 122-63 farkla London Lions Women'a yenildi.

Kulüp 'Sorumlusu biz değiliz' dedi

Bursa Uludağ Kadın Basketbol Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada "Sorumlusu biz değiliz" denildi. Eşleşmenin yapıldığı andan itibaren vize işlemlerinin başlatıldığı anlatıldı ve şöyle devam edildi:

"Tarafımızca tüm işlemler süresi içerisinde yapılmış olmasına rağmen müsabakanın gerçekleştirileceği ülke federasyonu ile büyükelçiliği yardımcı olmayacaklarını, vizelerimizi yetiştirmeyeceklerini tarafımıza belirterek bugünkü mağduriyetimize sebep olmuşlardır. Sporcularımızın hepsinin pasaportlarının tüm Avrupa ülkelerinde geçerli olmasına rağmen İngiltere'nin vize zorunluluğu olması sebebiyle vize muafiyeti olan 5 oyuncumuzu maça çıkmak üzere Londra'ya göndermiş olmamıza rağmen bu durum kabul görmemiştir."

Tüm çabalara rağmen vizelerin İngiltere Büyükelçiliği tarafından onaylanmadığı belirtildi.

Başkan Aladağ: Sürekli vize sorunu yaşıyoruz

Bursa Uludağ Basketbol Kulübü Başkanı Berk Aladağ "Araya konsolosluk ve diğer yetkiler girdi. Noel bayramından kaynaklı yoğunluk olduğunu ve vizelerin yetişmeyeceğini aktardılar. Bu durumu FIBA yetkililerine aktardık ve maçı erteleme talebinde bulunduk. Onlar da sahaya çıkmazsak ceza yiyeceğimizi bize iletti. Sadece 5 oyuncumuzu gönderebildik. Türkiye'nin itibarı ve bizim için de kötü bir durum olduğunu aktarmamıza rağmen kabul görmedi" dedi.

Aladağ, vize sorununu sürekli yaşadıklarını ifade ederek, London Lions maçında yaşadıklarının tüm camiayı üzdüğünü sözlerine ekledi.