Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, yükselen döviz kuruna ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Patronların düşük faizle kaynak istediklerini ama bundan yararlanmak için önlerini görebilecekleri bir ekonomik iklimini öncelikli olduğunu düşündüğünü öne süren Sağlam, "Söyleyemedikleri ise faizle ilgili görüşlerinin yanlış olduğu ve bu kadar belirsizlik yaratan, beklentileri kötüleştiren bu faiz hatasında ısrar edilmesi halinde ekonominin tümüyle duvara çarpacağı gerçeği" dedi.

Sağlam, "Geçen gün kendisine yakın bir işadamının kapalı bir toplantıda ettiği sözleri duydum, 'Bu gidişle hem bizi batıracak hem kendisi seçimi kaybedecek' diyormuş" iddiasında bulundu.