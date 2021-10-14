'Bu düzenleme yerel gazetelerin tamamen kapanmasını sağlamak demektir'

AKP'nin yerel basına büyük darbe vuracak düzenlemesi Meclis'te gündem oldu.

CHP'li Engin Özkoç, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, "Vergi Usul Kanunu'yla ilgili maddeler görüşülürken 15'inci maddede Türkiye basınının yüzde 91'ini oluşturan yerel basınla ilgili bir yasa yasallaşacak. Yerel basının 72 milyonluk bir gelirden yoksun olmasına yol açan; devletin yani şu anki mevcut iktidarın, gazetelerde yayınlanması gereken resmî ilanların, tebligatların internet sitesinde yayınlanması, yerel gazetelerde yayınlanmasının önüne geçilmesi kararı neticesinde bu yasa geliyor" dedi.

Özkoç, "Yerel gazeteler Türkiye'deki bütün sorunları ilk başta ve en acil bir şekilde halkımıza ulaştıran gazetelerdir. Çok güçlük altında çalışıyorlar. Onların bu gelir kaynağını kesmek yerel gazetelerin tamamen kapanmasını sağlamak demektir" ifadesini kullandı.