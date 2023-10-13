Bu da Yeni Şafak’ın ‘Filistin dersi’: Allah Yahudileri neden lanetlemiştir?

Filistin-İsrail çatışmasında 6 gün geride kalırken, Gazze'ye yönelik kara harekatının kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor. Olası harekat öncesinde Gazze'ye elektrik, su ve gıda tedarikini kesen İsrail'e tepkiler büyüyor.

Abluka altındaki Filistinlileri bombalar ve açlıkla ölüme terk ederek savaş suçuna imza atan İsrail yönetimine verilen bir yanıtsa İsrail'i aratmadı. İktidara yakın Yeni Şafak, bugün gazetenin sürmanşetinde okuyucularına ''Allah Yahudileri neden lanetledi?'' sorusunu yöneltti.

Kuran'dan ayetlere atıfla hazırlanan yazıda Yahudilerin ''bazı özelliklerinden dolayı'' lanetli oldukları anlatıldı. Hakaretlerle dolu yazı, isyan etmekle suçladığı Yahudilerin kötü kalpli, iftiracı ve yalancı olduklarını savundu. ''Onlar hem bu dünyada hem de ahirette lanetlendiler'' sözleriyle de Yahudiler açıkça hedef gösterildi.

Yeni Şafak'ta yayımlanan yazı aynı zamanda Anayasal bir suç teşkil ediyor. ''Kanun önünde eşitlik'' başlığını taşıyan Anayasa'nın 10. maddesi ''Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir'' hükmünde bulunuyor. Yeni Şafak'sa bu kanunu açıkça ihlal ederek, Yahudileri ayrımcı bir dille aşağılıyor, hedef gösteriyor ve tehdit ediyor.