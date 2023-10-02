Bu da 'toplu yıkım töreni: 'İstanbul'da dönüşüm için Hazine arsalarını değerlendireceğiz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Bağcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında "toplu yıkım töreni"ne katıldı.

Sadece İstanbul'un kentsel dönüşümüyle ilgilenecek yeni bir birim kuracaklarını söyleyen Özhaseki bunun için de Hazine arsalarını "değerlendireceklerini" belirtti. Özhaseki "Hazine arsalarını değerlendirdiğimiz, oradan elde ettiğimiz gelirleri burada tutup sadece ve sadece kentsel dönüşüm için kullanacağımız bir birim kuruyoruz" diye konuştu.

Kentsel dönüşümü hızlandırmak istediklerini söyleyen Özhaseki, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesinde açıkladığı "Yarısı Bizden" kampanyasının şartlarını önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Önümüzdeki günlerde bunun şartlarını açıklayacağız, nasıl devam edeceğini söyleyeceğiz. Bir milyondan fazla vatandaşımız buna müracaat etmiş. Onlar içerisinde toplam bina sayısı da 90 bin. 90 bin binayı da inşallah böyle dönüştüreceğiz. Biz onlara hibe para vereceğiz. Bir kısmına kendileri katlanacaklar, bir kısmını da biz vereceğiz. İnşallah bir taraftan da hızla bu dönüşmüş olacak."

Özhaseki İstanbul'da kentsel dönüşümle ilgili kuracakları birimle ilgili hazırlıklarını şöyle anlattı:

"Bir taraftan da yasal olarak İstanbul'da nasip olursa yeni bir başkanlık kurarak özel İstanbul'daki kentsel dönüşümü devam ettirmek istiyoruz. Şu anda bir genel müdürlük bünyesinde 81 vilayetimizde olduğu gibi İstanbul da bir parça olarak devam ediyor. Ama İstanbul'u yeni bir genel müdürlüğe dönüştürüp kendi içinde bütçesi olan, sadece İstanbul'la uğraşacak olan, gece-gündüz demeden 'İstanbul'u nasıl dönüştürürüm' diye uğraşacak bir birim kuruyoruz. Buna uygun da hazine arsalarını değerlendirdiğimiz, oradan elde ettiğimiz gelirleri burada tutup sadece ve sadece kentsel dönüşüm için kullanacağımız bir birim kuruyoruz.

Bir taraftan da hazırladığımız rezerv alanlarda Allah nasip ederse 350 bin civarında konutu da biz yeniden, sıfırdan yapmış olacağız. En riskli yerleri buralara taşıyıp boşalan yerleri de o ilçemizin sosyal donatısı olarak kullanılmak üzere ilçe belediyelerimize bırakacağız. İstanbul için de böyle bir hazırlığımız var."