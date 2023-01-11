Bu da sahte fizyoterapist vakası, bel fıtığını patlattı: 5 yıla kadar hapsi istendi

Bursa'da yaşayan 35 yaşındaki Rahman E., gördüğü tedaviye rağmen bel fıtığı şikayetleri sürünce Facebook'ta kendini fizyoterapist olarak tanıtan G.K.'ya başvurdu.

Kasım 2020''de Kasım ayında G.K.'nın İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki 'muayenehanesi'ne giden Rahman E., bir hafta arayla 4 seans aldı. Her seans için 600 lira ödedi.

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre yurtdışında eğitim aldığını söyleyen G.K., Rahman E.'nin belini çekti.

Bu sırada fıtığı patlayan adamın fıtık içindeki sıvı omurilik sinirlerine baskı yaptı. Bursa'ya dönen adamın belden aşağısı tutmaz oldu.

Apar topar ameliyat olan Rahman E., ameliyata rağmen sağlığına kavuşamadı.

'Arkandayım' dedi, tekrar aramadı

Savcılığa suç duyurusunda bulunan Rahman E., şunları söyledi:

"7 ay rapor aldım, işe gidemedim. 8 yıllık işimden oldum. Kredilerimi ödeyemedim, geçimimi sağlayamadım. Ağır depresyon geçirdim. Yanlış uygulama sonucu belimden aşağı uyuşuklukla yaşamak zorunda kaldım. G.K. 'Özür dilerim, maddi ve manevi arkandayım' dedi ancak bir daha aramadı."

İfadesi alınan G.K. ise Uzakdoğu'da masaj eğitimi aldığını ve terapistlik yaptığını, uygulamalar sonucu çok sayıda kişinin rahata erdiğini söyleyerek suçlamayı reddetti.

Diploması yokmuş

Tedavi merkezini kapattığı belirtilen G.K.'nın tedavi yetkisinin bulunmadığı belirlendi. Diploması olmadığı halde hasta tedavi eden G.K. için 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.