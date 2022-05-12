'Bu bir Watergate skandalıdır, CHP genel başkanının dinlendiğinin itirafıdır'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ailesinin ve kendisinin telefonlarının dinlendiğini söylemesinin ardından tam 2 yıl geçti.

Kılıçdaroğlu T24'ten Murat Sabuncu'nun programına katılarak "Benim, eşimin, çocuklarımın telefonlarının dinlendiğini gayet iyi biliyorum. Takip edildiğimi de gayet iyi biliyorum" demişti.

Çok geçmeden Soylu, Kılıçdaroğlu'na yanıt vermiş ve Kılıçdaroğlu'nu iftira ile suçlamıştı. Twitter hesabından açıklama yapan Soylu "Sayın Kılıçdaroğlu'nun, tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı ve gerçekle hiçbir ilgisi olmayan açıklaması, devletimize ve güvenlik güçlerimizle ortaya koyulan tüm mücadeleye iftiradır, bühtandır. Aynı zamanda devletimizi zafiyete uğratmaya da matuftur" ifadelerini kullanmıştı.

2 yıl önceki sözlerini çürüttü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Aydın'daki Adnan Menderes Müzesi'nde düzenlenen "Demokrasiye Geçişin 72. Yılında Adnan Menderes ve Türkiye Demokrasi Tarihi" konulu foruma katıldı.

Forumda konuşan Soylu, 2 yıl önceki sözlerini unutarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir büyükelçiyle yaptığı iddia edilen görüşmenin detaylarını anlattı.