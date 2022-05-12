9 vali görevden alındı, 20 ilin valisi değişti

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Şanlıurfa, Bolu, Van, Diyarbakır, Bartın, Kayseri, Uşak, Karaman ve Isparta valileri görevden alındı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararnamede 9 vali görevinden alınırken 20 ilin valisi de değişti.
Uşak Valisi Kocabıyık da listede
Eski AKP milletvekili Hüseyin Kocabıyık’ın hükümeti eleştirmesinden sonra geçiçi olarak Ankara’ya çekilen Uşak Valisi Funda Kocabıyık, yayınlanan kararnameyle Vali-Mülkiye Başmüfettişi görevine atandı.
Hüseyin Kocabıyık, sosyal medya hesabından 2019’daki İBB seçimlerine ve Gezi Davası’nda alınan kararlara yönelik eleştirilerde bulunmuştu. Açıklamalarının ardından eşi Funda Kocabıyık İçişleri Bakanlığı tarafından merkeze çekilmişti.
Soylu'ya yakın isim Tokat Valisi oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla bilinen Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu Tokat Valisi olarak atandı.