'Bu bıçaklıları kim örgütlüyorsa hesabını verecek'

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, "Mülkiye Dayanışması” tarafından dün düzenlenen foruma faşistlerin saldırmasının ardından bugün de bir grup faşist okulda öğrencilere bıçak çekti.

Eski Mülkiyeliler Birliği Başkanı Dinçer Demirkent, "Bu bıçaklıları kim örgütlüyor, ülke sorunlarını tartışmak için toplanan öğrencilerin üzerine salıyor, saldırganları koruyorsa hesabını verecek” tepkisini gösterdi.

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Mülkiye Dayanışması dün; “Sefalete mahkum değiliz, krizin faturasını ödemek zorunda değiliz” sloganıyla bir forum düzenledi. “Yoksullaşmaya ve ekonomik krize karşı forumda buluşalım” çağrısıyla Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin kantininde buluşan öğrenciler faşist grubun saldırısına uğradı.

Fakültede gerginlik bugün de sürerken bir kişinin, bıçak çekerek öğrencileri tehdit ettiği görüldü. Ardından okula Çevik Kuvvet girdi.

Eski Mülkiyeliler Birliği Başkanı Dinçer Demirkent sosyal medya hesabından öğrencilere bıçak çeken kişiyi paylaştı. Demirkent'in paylaşımında şunları kaydetti:

"Sanıyorsunuz ki cezasızlık sürecek, ne yapsanız yanınıza kalacak, yargılanmayacaksınız. Öyle mi? Bu bıçaklıları kim örgütlüyor, ülke sorunlarını tartışmak için toplanan öğrencilerin üzerine salıyor, saldırganları koruyorsa hesabını verecek. Sorumluluk Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Ankara Üniversitesi'ndedir."



