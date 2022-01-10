Bu ay gelen faturalara dikkat edin: Büyük vurgun!

AKP iktidarının şirketlerin talebiyle elektriğe yaptığı yüzde 52 ile yüzde 127 arasındaki zamma tepkiler sürerken, şirketlerin ocak ayından itibaren geçerli olan bu zammı aralık tüketimine de yansıttığı iddiası gündeme geldi.

Halktv'de konuya ilişkin bir yazı kaleme alan Mehmet Tezkan, yapılan vurguna ilişkin bir yurttaşın şikayetini ve sonrasında yaşananları aktardı.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

Elektrik faturalarından pis kokular gelmeye başladı. Büyük vurgun yapıldığı iddia ediliyor.

İddia şu; dağıtım şirketleri elektrik zammını Aralık ayı faturalarına da yansıtmış…

Yani yasa dışı yöntemle, zammı bir ay geriye çekmiş!

Kanıtı; Boğaziçi Elektrik’in İbrahim Ender Altan beye cuma günü kestiği 484 lira 10 kuruşluk fatura.

Ender Altan faturayı inceliyor hemen durumu anlıyor. Fatura şişirilmiş. Zam Aralık ayına da yansıtılmış. İtiraz etmek için 444 6 255 numaralı telefonu arıyor, uzun beklemelerden sonra karşısına Didem hanım çıkıyor.

Didem hanım önce bir şey yapamayacağını söylüyor. Ender Altan’ın ısrarı karşısında peki bir sorayım diyor. Beklemeye alıyor bir süre sonra geri dönüyor.

Yanlışlık olmuş, hatalı hesaplanmış, fark 10 gün içinde hesabınıza yatırılacak yanıtını veriyor.

Ender Altan apartmana gelen faturaların hepsi böyle onlar ne olacak diye soruyor.

Didem hanım onların da başvurması itiraz etmesi gerekir diyor. Altan bey yanlışlık olduğunu buldunuz herkesi düzeltin diyor.

Didem hanım başvururlarsa olur yanıtını veriyor.

Bu görüşme cuma günü öğle saatlerinde gerçekleşmiş. Kayıtlarda vardır. Altan Bey 12.07’de Boğaziçi Elektrik’e telefon açıyor, beklemeler dahil görüşmenin tamamı 25 dakika sürüyor.

Cumartesi günü Karar gazetesinde İsmet Berkan’ın yazısını okudum. Evine gelen fatura üzerinden hesap yapmış zammın 3 Aralık’tan başlatıldığını bulmuş.

Size kötü bir haberim var diyerek şu satırları kaleme almış: ‘Siz elektriğin fiyatı 1 Ocaktan itibaren zamlandı sanıyorsunuz ama hayır, aralık ayından itibaren kullandığınız elektriğe zam geldi.’

Geçmişe yönelik zam olmayacağına göre bu işte katakulli var…

Evime daha elektrik faturası gelmedi, bilmiyorum ama bu iki fatura da yanlışlık sebebiyle olamaz. İkisi de hatalı hesaplamanın sonucu değildir.

Eğer herkesin faturası böyleyse büyük bir soygun var demektir. Türkiye çapında bütün dağıtım şirketleri de aynı yöntemi izledilerse daha büyük bir soygun var demektir.

Ne olduğu vakit geçirilmeden ortaya çıkarılmalı.