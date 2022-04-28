BTP’den Murat Bardakçı’ya: ‘Sarayın şeyi’

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) Lozan Barış Antlaşması’nda gizli madde olup olmadığına yönelik bir soru soran BTP üyesine, "Gizli maddeler bulunmamakta olup, maden çıkartmamıza engel teşkil eden herhangi bir madde yer almamaktadır" yanıtı verildi.

Konuyu Habertürk’teki köşesine taşıyan Bardakçı, Bağımsız Türkiye Partisi’ni işaret ederek, “Minyatür bir siyasî partinin andlaşmada gizli maddelerin bulunduğuna hakikaten inanan yahut taraftarlarının dikkatini çekmek maksadıyla inanmış görünen başkanının teşviki üzerine bir partili CİMER’e başvurup ‘Lozan’da madenlerimizi çıkarmaya engel gizli bir madde var mı? diye sormuş. Bir siyasî parti başkanının partililerini yönlendirdiği konunun ciddiyetine bakın! Güler misiniz, ağlar mısınız?” ifadesini kullandı.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Bardakçı'nın yazısına tepki gösterip, “Senin entellektüel seviyeni yesinler. Olayı anlamaktan uzak ufak idrakın ile aklınca bana sataştın. Tarihi senden öğrenen nesillere de acıyorum. Amacınızın ne olduğunun da farkındayız. Ayrıca minyatür sensin. Edepsizliğin lüzumu yok” dedi.

BTP Sözcüsü Emre Polat da Murat Bardakçı'ya tepki gösterip, "Bardakçı isimli şahıs Genel Başkanımızın 'Lozan'da gizli madde var' yalanını ortaya çıkarma gayretinden rahatsız olmuş. Bunu da kendisine yakışan bayağı üslubuyla ifade etmiş. Öncelikle belirtmek isterim ki, kendisine uygun bir sıfat bulamadım. 'Sarayın tarihçisi" diyeceğim tarihçi değil. 'Sarayın gazetecisi' diyeceğim gazeteci değil. Biz en iyisi 'Sarayın şeyi' diyelim" ifadesini kullandı.

Polat, yazısına şöyle devam etti:

"Neymiş efendim Lozan'daki gizli madde muhabbeti bu şeyin bir ironi yazısından çıkmış. Sarayın şeyi, Genel Başkanımızın Kongrede yaptığı konuşmada Lozan'da gizli madde olmadığını tane tane anlatmasını bile anlamaktan aciz. Genel Başkanımız ve Partimiz Lozan'da gizli madde yalanının kimler tarafından hangi maksatla gündemde tutulduğunu çok iyi biliyoruz. Bu yalan rüzgarıyla 2023 seçimleri için nasıl propagandalar yapıldığı malum. Sarayın şeyliğini yapan senin gibilerin atalardan gelen çukur misyonunun da farkındayız."