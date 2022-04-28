Bahçeli 'gönlünde yatan' cumhurbaşkanı adayını açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi, gündeme ilişkin konuştu.

'Kılıçdaroğlu böyle bir kavgada kaybeder çünkü kavga tecrübesi yok'

Bizim anlayışımıza göre bayramdan sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir helalleşmenin ötesine gidip kavgalaşmaya heveslenmesi doğru bir şey değildir, bayramlaşmayı ve toplumlar arasında barışmayı tercih etmeli, çıkış yolu bu. Kavga geçmişte yapılmıştır. Nelerin yapıldığını yaşayanlardanız. Sosyal maliyeti çok olmuştur. Önemli sıkıntılar olmuştur, önemli aile dağılımları olmuştur, yuvalar yıkılmıştır. Mağduriyetler, mahkûmiyetler, şehitler olmuştur. Hayatını kaybeden insanlar olmuştur. Böyle bir süreçten gelen ve hala kavganın nerede bittiğine dair kanaatleri tam oluşmamış olan insanlar, kalkıp bazı konularda çok dikkatli olması lazım. Böyle bir konuda Halk TV de dikkatli olsun. 6-7 Mayıs olaylarında 3 devrimcinin idam edilişini sürekli körükleyerek ortamı kızıştırmanın, geçmişte kavganın tahrik edici ifadeler kullanmanın bir felakete gideceğinin farkına varmalılar. Ve Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir kavgada kaybeder. Çünkü kavga tecrübesi yok. Ama bizde 53 yıllık kavga tecrübesi var. ”

'Benim gönlümde yatan Cumhur İttifakının adayı, AK Parti Genel Başkanıdır'

Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısındaki konuşmasının Cumhurbaşkanı adaylık konuşması olarak değerlendirildiğinin söylenmesi üzerine şu değerlendirmeyi yaptı: “Gönlünde yatanı başkasıyla paylaşmak doğru bir şey değil. Benim gönlümde yatan Cumhur İttifakının adayı, AK Parti Genel Başkanıdır. Adayımız o iken filanlarda da şöyle olsun demek gönül kayması olur ki o da sağlıklı olmaz. Çok önemlidir gönül kayması, risklidir, zararlıdır. Biz gönlümüzü bir yere vermişiz. Siyaseten memleket meselelerinde de kesinleşmiş bir durumdur. Böyle bir durumda Allah selamet versin kim ne olacaksa olsun bizden öte olsun."

'Dağılma değil çok zeki hareket ediyor'

Bahçeli, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın kendi parti amblemleriyle seçime gireceği açıklamasın anımsatılması, bu bağlamda ittifakın dağıldığı yönündeki yorumların sorulması üzerine “Dağılma değil çok zeki hareket ediyor. Yeni siyasi partilerle alakalı seçim kanununu dikkate alarak bugünden işaret veriyor. 6 kişi ile bir yere varılamayacaksa o zaman tek başına nasıl seçime girip sonuç alacağını şimdiden düşünüyor ve uyarıyor. Demek ki 5’ine de aynı uyarı gelirse ortada 6 diye bir şey kalmaz” dedi.

'Ağacı kökünden sökmeye MHP’lilerde bir eğilim göremezsin'

Bahçeli Gezi'de MHP’lilerin de yer aldığına iddialara ilişkin şöyle konuştu:

“İlk dönemlerde Taksim Meydanı'nda olmayan yoktu ki. Ağacı kökünden sökmeye MHP’lilerde bir eğilim göremezsin. Ağaç dikmekle yetişirler. Baktılar ki ağaç yerine memleketi yıkıyorlar o zaman dediler ki dur. O günden itibaren ülkücü camia devlete zarar verebilecek bir eylemin içerisinde olmaz. 53 yıl kolay bir dönem değil, yaşananları da bildiğimiz için söylüyorum. Bu dönemi tekrar yaşatmak isteyenler Allah muhafaza yarıda kalmış hesaplaşmayı gündeme getirirlerse Türkiye felakete gider. Bunun altından CHP kalkamaz.” ifadelerini kullanması üzerine MHP Lideri Bahçeli’ye yöneltilen “Tehlikeyi o kadar yakın mı görüyorsunuz” sorusuna ise “Evet, kavgayı körüklerseniz çok yakındır.” Dedi.