Nevşin Mengü hackerların kurduğu 'ünlü' grubunu paylaştı: 'Bu dayım, diğerleri ünlü'

Gazeteci Nevşin Mengü, çok sayıda kişinin kişisel bilgilerini ele geçiren ve karşılığında kripto para isteyen hacker grubuna ilişkin sosyal medyada paylaşımlarda bulundu.

Mengü, "Memleketin hackerı bile gerizekalı. Bilgilerini çaldığı kişilerden Whatspp grubu kurmuş, gruba dayısını da aldı" paylaşımında bulunurken, "Berat Albayrak’ın da bilgileri varmış ama ondan korkuyormuş" notuyla ekran görüntüleri paylaştı.

Söz konusu paylaşımda yer alan gruplarda Fatih Portakal, İsmail Saymaz ve Cüneyt Özdemir'in isimleri görülüyor.

Grubu kuran hacker dayısını ekleyip grupta paylaşım yaparken, numarasını paylaşıp "bu dayım, diğerleri ünlü" yazdı.