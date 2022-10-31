BTP Genel Başkanı Baş: Altılı masa için yalvarmadım

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlediği "Cumhuriyet Şöleni"nde yaptığı konuşmada altılı masaya katılmak için "yalvarmadığını" söyledi.

Altılı masaya katılma talebinin ardından aleyhinde iftira kampanyaları başladığını kaydeden Baş "Çağrımıza Sayın Meral Akşener hızlıca dönüş yaptı. O, yapması gerekeni yaptı. Bizi gördü, bu topluluğu gördü. Bize dedi ki ‘Ben bu talebinizi, teklifinizi masaya taşıyacağım’. Artık saygıdeğer genel başkanların vereceği karar. Sonucu benim siyasetimi etkilemez" dedi.

Baş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Gittiğim her yerde, 'Bu rüzgarı, bu başarıyı, bu performansı Altılı Masa’ya taşısana. Muhalefet bloğunu güçlendirelim ve hükümeti rahatlıkla değiştirelim' dediler. Ben de milletimizin bu talebini çıktım, biliyorsunuz ekranlarda haykırdım, söyledim. ‘Bizi de Altılı Masa’ya alın.’ Ha yanlış anlamayın, ben bunun için yalvarmadım. Ama gördüm ki biz bu açıklamayı yaptıktan sonra birileri çok rahatsız oldu. Başta gereğini yapan bir gazetecimiz var. Ahmet Hakan'ın bir yazısını okudum. Hani Cumhurbaşkanımız dedi ya, 'Bak, Ahmet Hakan gereğini yapıyor. Abdülkadir Bey, siz de gereğini yapın.' Hemen başladılar hoplamaya, zıplamaya.

Muhalefetmiş gibi görünen bazı tipler, bize çirkin çirkin iftiralar atmaya başladı. Benim aleyhimde iftira kampanyaları başladı, son üç günde. Ben, 2,5 senedir bu partinin genel başkanıyım. 2,5 sene oldu, iki tane kongre geçirdim. Ve birçoğunuz beni seçtiniz. Bir şeyler büyümeye başladığında bu kampanyalar başlar. Zaten biliyorsunuz, Mansur Yavaş da zorla senet imzalatmıştı. Öyle diyorlardı değil mi? Şimdi bununla ahlaksızca, çirkefçe iftiralara, yalanlara başvuracaklar. Ama Hüseyin Baş'a, bağımsız Türkiye Partisi kadrolarına bagaj oluşturamazsınız, hiç boşuna uğraşmayın. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, kayadan alıp götürebileceği sadece tozdur. Başka hiçbir şeyimizi alamazlar. Ben Atatürk'ü gördüğümde içim kıpır kıpır olur. O benim için canını ortaya koymuş, ben onun için ve onun kurduğu Cumhuriyet için ve sizler, canınızı verirsiniz. Hiç kimse bizi karalayamaz, hiç kimse bizim geleceğimizle oynayamaz. O konuşanlar, o arkamızdan iş çevirmeye çalışanlar, sadece şunu söylüyorum; it ürür, kervan yürür."

Hüseyin Baş "Bugüne kadar her şey iyiydi, bundan sonra daha iyi olacak. Çağrımıza Sayın Meral Akşener hızlıca dönüş yaptı. O, yapması gerekeni yaptı. Bizi gördü, bu topluluğu gördü. Bize dedi ki ‘Ben bu talebinizi, teklifinizi masaya taşıyacağım’. Artık saygıdeğer genel başkanların vereceği karar. Sonucu benim siyasetimi etkilemez" dedi.