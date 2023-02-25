Brezilya’daki sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 57’ye yükseldi

Brezilya’nın güneydoğusundaki Sao Paulo eyaletinde yaşanan şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 57’ye yükseldi.

Reuters’ın aktardığına göre, 18 Şubat’tan bu yana etkili olan yağışlar sebebiyle en fazla can kaybı Sao Sebastiao kentinde yaşandı. Son bir haftada kentte 56 kişi hayatını kaybetti. Sao Paulo eyalet hükümetinin açıklamasına göre, kayıp olan onlarca kişi için arama-kurtarma çalışmaları sürerken, 4 binden fazla kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Eyalet hükümetinden turistlere çağrı: 'Bölgeye gitmeyin'

Eyalet hükümeti, turistlere de çağrı yaparak ‘hastaneler, yollar, su ve gıda kaynakları üzerinde aşırı yüklemeye sebep olmamak için’ bölgedeki şehirlere seyahat etmemelerini istedi. Hükümet, açıklamasında ayrıca gıda ürünleri, su, akaryakıt ve diğer temel ihtiyaç ürünlerinin fahiş fiyatlara satılmaması için bölgede kontrol önlemlerinin alındığını kaydetti.