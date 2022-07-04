Brezilya'da yarım ton kokain taşıyan uçak yakalandı

Brezilya Hava Kuvvetleri Pazar günü yaptığı açıklamada, 500 kilogram kokain taşıyan hafif bir uçağın engellendiğini söyledi.

Brezilya Hava Kuvvetleri'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "İki A-29 Super Tucano uçağı, uçağı izlemek ve durdurmak için havalandırıldı." denildi. Açıklamaya göre tek motorlu bir uçağın pilotunun telsizle yanıt vermemesi ve belirli bir havaalanına iniş emrini yerine getirmemesi üzerine, savaş uçakları uyarı ateşi açtı.

Sao Paulo eyaletinde uçak kırsal bir alana indikten sonra olay yerine gelen polis ekipleri, uçakta 500 kg kokain buldu. Uçaktan kaçan iki kaçakçı kayıplara karıştı.