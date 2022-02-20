Brezilya'da sel ve toprak kayması: Ölü sayısı 146'ya yükseldi, 191 kişi kayıp

Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinin Petropolis kentinde yaşanan sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor.
Son yapılan açıklamalarda can kaybı 146’ya yükselirken 191 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Kurtarma çalışmalarında zaman zaman aksamalar yaşanırken, birçok kişi yeni sel ve toprak kayması ihtimaline karşı şehri terk etmeye başladı.
Kurtarma çalışmalarının 5’inci gününde açıklamalarda bulunan sivil savunma ekipleri, 191 kişinin hala kayıp olduğunu ve salı gününden beri 24 kişinin kurtarıldığını belirtti. (İHA)