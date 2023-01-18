Brezilya'da kongre baskınının ardından 43 askeri personel görevden alındı

Brezilya hükümeti, eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından devlet başkanlığı sarayında görevli 43 askeri personeli görevden aldı.

Devlet Başkanlığı Genel Sekreterliği Bakanlığı, başkent Brazilya'daki Alvorada Sarayı'nın Yönetim Koordinasyonu'na bağlı ordu mensuplarının görevden alınmasını kararlaştırdı.

Görevden alınanlar arasında Kurumsal Güvenlik Kabinesi (GSI) mensubu askeri personellerin olduğu kaydedildi. Bu kişilerin ordunun farklı birimlerinde görevlendirileceği aktarıldı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, baskın sırasında gizle anlaşma olduğunu söyleyerek, "Olayda birçok suç ortağı var, askeri polis ve ordu içerisinden suç ortağı bullunuyor. Planalto Sarayı'ndaki kapıların içeriden açıldığına ikna oldum, çünkü kapılar kırılmamıştı" dedi.