Brezilya Devlet Başkanı Lula: Bazı güvenlik güçleri baskında Bolsonarocularla işbirliği yaptı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, polis ve ordudan bazı kişilerin, Ulusal Kongre'yi basan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçileriyle işbirliği yaptığını söyledi.

Brezilya basınında çıkan habere göre; Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme'ye yapılan baskının videolarını görmek istediğini belirten Lula, iş birliği yapan çok sayıda kişinin olduğunu kaydetti.

Lula, "Bu insanların (Bolsonaro yanlıları) Planalto Sarayı'nın kapısından içeri girmeleri sağlandı, yani birileri onların buraya giriş yapmasını kolaylaştırdı" ifadesini kullandı.

Devlet Başkanlığı Sarayı içindeki Bolsonaro yanlılarına değinen Lula, sarayın Bolsonaro destekçileriyle dolu olduğunu ve bunun kariyerli kişilerle düzene alınması gerektiğini belirtti.

Lula, ordunun görevinin Anayasa tarafından tanımlandığını vurgulayarak, "Benim onlardan yapmalarını istediğim tek şey görevlerini en iyi şekilde yapmalarıdır" dedi. (AA)