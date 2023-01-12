Brezilya'da gözaltına alınan Bolsonarocu sayısı bin 800'ü aştı

Brezilya Federal Polisi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun destekçileri tarafından 8 Ocak'ta ülkenin başkenti Brasilia'da düzenlenen saldırılara katılan toplam bin 843 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Açıklamada "Federal Bölge Askeri Polisi tarafından toplam bin 843 kişi Ulusal Polis Akademisine götürüldü. Gözaltına alınanların tümü Federal Polis tarafından tespit edildi ve terör, komplo, demokratik hukuk devletine kasıt, darbe girişimi, ifa, suça tahrik ve diğer suçlardan yargılanacaklar." denildi.

Yarısından fazlası tutuklandı

Polis, gözaltına alınanlardan bin 159'unun kimliğinin belirlendiğini, sorguya çekildiğini ve tutuklandığını ekledi. Saldırıların gerçekleştiği gün yaklaşık 209 kişi tutuklandı.

Polis, son 57 saatlik kesintisiz çalışmanın ve yaklaşık 550 polis memurunun seferber edilmesinin ardından, bunun tarihteki en büyük adli operasyon olduğunu söyledi.

Bolsonaro, Ekim ayında Brezilya'da yapılan başkanlık seçimlerini kaybetmiş ve görev süresi ile dokunulmazlığının bitmesine iki gün kala ülkeyi terk ederek ABD'ye yerleşmişti. Bolsonaro'nun destekçileri, seçim sonuçlarının açıklanmasından bu yana protestolarını artırdı ve Pazar günü çok sayıda hükümet binasına saldırı düzenledi. Polis, akşam saatlerinde binaların kontrolünü geri aldı.