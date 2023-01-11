Brezilya'da Kongre baskını sonrası güvenlik yetkilileri hakkında tutuklama kararı

Brezilya'da eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından adli yetkililer, üst düzey kamu görevlileri hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, olaylarla ilgili eski bir jandarma komutanı olan bir yetkili tutuklandı.

Hakkında tutuklama kararı verilen yetkililer arasında başkent Brazilya'nın eski kamu güvenliği şefi Anderson Torres'in de bulunduğu aktarıldı. Kamu güvenliği yönetimi tarafından "sabotaj operasyonunu planlamakla" suçlanan Torres, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Brazilya'nın güvenlik yetkililerinden Ricardo Cappelli, Torres'in yönetiminde yetersiz kaldığını söylerken, "Anderson Torres, 2 Ocak'ta Güvenlik Sekreteri olarak göreve geldi, tüm komutayı bırakıp seyahate çıktı. Bu sabotaj değilse nedir, bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Torres, bir dönem Bolsonaro hükümetinde Adalet Bakanı olarak görev yapmıştı.

Polis şefi Fábio Augusto'nun da olaylar nedeniyle görevden alındığı bildirildi.

Savcılar, Kongre baskınının ardından Bolsonaro'nun varlıklarının dondurulması talebiyle Sayıştay'a gidilmesini talep etti.