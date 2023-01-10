Brezilya'da on binler Kongre baskınına karşı yürüdü

Brezilya'da on binlerce kişi, eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun destekçilerinin Kongre binasını basmasına karşı sokağa çıktı.

Ülkenin en büyük kenti São Paulo'da kalabalıklar, Bolsonaro'nun hapse girmesi gerektiği yönünde sloganlar attı.

Kentteki yürüyüşe İşçi Partisi'nin rengi olan kırmızı tişörtlerle katılan protestocular, "Darbe kışkırtıcılarına af yok" sloganı atarak, sorumluların cezalandırılması çağrısı yaptı. Eylemde "Bolsonaro için hapis" sloganı da atıldı.

Ülkenin diğer kentlerinde de kalabalık yürüyüşlerin yapıldığı belirtildi.