Brezilya'da gözaltına alınan Bolsonarocu sayısı bin 500'e ulaştı

Brezilya'da polisten yapılan açıklamaya göre, şimdiye kadar polis, Brasilia saldırılarına karışan yaklaşık bin 500 aşırı sağcı eylemci gözaltına alındı.

Pazartesi günü, Brezilya Cumhurbaşkanı Lula da Silva, Pazar günü Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Kongre ve Anayasa Mahkemesi'ni yağmalayan aşırı sağcı Bolsonarocuların yol açtığı yıkımdan kurtulan tek yer olan ofisinde toplantılar yapmaya başladı.

İletişim Bakanı Paulo Pimenta, "Demokrasiyi ve Brezilya'yı hor gören bir azınlık terörist ve suçlu grubunun yaptıklarını yapmasına ve kurumların işleyişini felç etmeyi başarmasına izin vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Lula güne, "huzuru koruma ve barış içinde demokrasiyi savunma" çağrısında bulunan Yüksek Mahkeme ve Kongre başkanlarıyla yaptığı toplantıyla başladı.