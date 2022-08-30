Brezilya'da dış dünyayla teması olmayan kabilenin son üyesi yaşamını yitirdi

Brezilya'da son 26 yılını tek başına geçiren, ömrü boyunca dış dünyayla tamamen temassız yaşayan ve adı bilinmeyen bir kabile üyesi yaşamını yitirdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, "Çukur adam" olarak bilinen yerli kabile üyesi, hem avlanmak için hem de saklanmak için ormanda çukurlar açıyordu.

Yerli adamın cesedi, samandan yapılma kulübesinin yakınında, 23 Ağustos günü bulundu.

60 yaşlarında olduğu sanılan adamın doğal nedenlerle öldüğü düşünülüyor. Adamın cesedinde de herhangi bir şiddet izi bulunmadı.

Çukur adam, Brezilya'nın Bolivya sınırındaki Rondonia eyaletindeki Tanaru bölgesinde yaşayan yerli bir grubun son üyesiydi.

Kabilesinin büyük bölümünün ise 1970'li yıllarda tarlalarını genişletmek isteyen çiftçiler tarafından öldürüldüğü sanılıyor.

1995 yılında kabilenin altı üyesi de yasa dışı madencilerin saldırısı sonucu öldürülmüştü ve 'Çukur adam' kabilesinin tek üyesi olarak yaşamaya başlamıştı.

Adamın cesedi ,Brezilya hükümetinin yerli halklarla ilgili çalışan vakfı Funai'nin rutin devriyeleri sırasında, vakfın çalışanı Altair Jose Algayer tarafından bulundu. Cesedin tüylerle kapatılmış olduğu bildirildi.

Yerli kabile uzmanı Marcelo dos Santos, yerel medyaya yaptığı açıklamada, cesedin üzerindeki tüylerin, yerli adamın kendisi tarafından konmuş olabileceğini aktardı. Buna göre, 'Çukur adam' ölmek üzere olduğunu fark ederek hazırlık yaptı.