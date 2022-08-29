ABD'de vurulan Hollandalı komandolardan birisi öldü

ABD'nin Indiana eyaletinde yer alan Indianapolis kentine geçtiğimiz cuma gecesi eğitime giden 3 Hollandalı komando kaldıkları otelin önünde açılan ateş sonucu yaralanmıştı.

Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaralı 3 komandodan birinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Olayla ilgili detay vermeyen bakanlık, yaralı 2 komandonun durumunun stabil olduğunu duyurdu.

Bir polis memuru basına verdiği demeçte, "Şu anda açıklamaya hazır olduğumuz bilgi, bunun otel içinde meydana gelen bir şey olmadığı. Başka bir yerde olduğuna inandığımız daha önceki bir kavgaydı. Hampton'ın içinde olmadı, asıl olay dışarıdaydı" demişti.