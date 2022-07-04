Brezilya'da barınamayan emekçiler: Sorunumuz sandıkta çözülmeyecek

Brezilya'da hükümet darbesiyle iktidara gelen aşırı sağcı Jair Bolsonaro'nun dört yıllık iktidarı boyunca uygulanan piyasacı politikalar halk arasında büyük bir öfkenin birikmesine neden oldu.

Ülke bu yıl seçimlere giderken, Bolsonaro'nun mevcut anket sonuçlarına göre kazanmasıysa pek olası gözükmüyor.

Brezilya'nın önde gelen sorunlarından barınma krizine dönük örgütlenen Topraksız İşçi Hareketi'yse (MST) seçimlerde Bolsanoro'nun kaybedecek olmasının, ülkedeki barınma krizinin çözülmesinde yeterli olmadığını savunuyor. MST'ye göre kira ve konut krizinin kontrol altına alınması ancak, işçilerin örgütlü mücadelesiyle mümkün hale gelebilir.

Kawsachun News'a verdiği söyleşisinde MST Ulusal Kurulu'ndan Cassia Bechara, yaklaşan seçimlere dair Bolsonaro karşısında yürüttükleri kampanya ve Brezilya yurttaşlarının yaşadığı tahliyeleri anlattı.

Bechara, MST'nin insanları Brezilya'da tarım reformu ve toprağın demokratikleştirilmesi için mücadele etmek üzere örgütleyen bir köylü hareketi olarak yola çıktığını söylerken bugün MST'de örgütlenen yaklaşık 1,5 milyon kişi olduğunu kaydetti.

Bechara, "Tarım reformu hakkında konuştuğumuzda, sadece toprak dağılımından çok daha fazlasını konuşuyoruz, ama temelde tarıma dayalı yeni bir ekonomi modelini, insanlar için sağlıklı gıda üretmek üzerine, doğa ile yeni ilişkiler kurmak üzerine nasıl inşa ettiğimizden bahsediyoruz." dedi.

'Konut sorunu ve toprak sorunu tek bir mücadelede birleşiyor'

Bugün Brezilya'da çok güçlü bir tahliye tehdidi altında yaşadıklarına dikkat çeken Bechara, büyük kentlerde yaşayan insanların evlerinden edilmesine karşı kitlesel gösteriler örgütlediklerini hatırlattı. Bechara, "Kentsel tahliyelerden bahsediyoruz, aynı zamanda kırsal tahliyelerden de bahsediyoruz. Sadece evlerini ve topraklarını değil, o topraklarda yaşadıkları için hayatta kalma biçimlerini de kaybetme ve tahliye edilme tehlikesiyle karşı karşıya olan 30 bin aileden bahsediyoruz." dedi.

Bechara, güncel olarak 30 bin ailenin tahliyesinin yasal olarak durdurulması için çalışma yürüttüklerini söylerken "Yani artık konut hareketleri ile toprak hareketleri bir arada. Tahliyelerin askıya alınmasını yaymaması için Yüksek Mahkeme'ye baskı yapmak için iki günümüz var." dedi.

'Aldığımız dersler seçimleri kazanmanın yeterli olmadığını gösterdi'

Bu barınma krizi kapsamında belirledikleri ikinci ana mücadelenin de hükümetin değişmesi gerekliliği olduğunu kaydeden Bechara, "Ancak Latin Amerika'dan alınan dersler ve sadece Latin Amerika'dan değil, son dönemlerden alınan dersler bize seçimleri kazanmanın yeterli olmadığını gösterdi" dedi.

Bechara, "Demek istediğim, seçimi kazanabiliriz ama amacımızı garanti altına almak için örgütlenmiş insanlara ihtiyacımız var, böylece hedefimizde ilerleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Latin Amerika başta olmak üzere tüm dünyada aşırı sağın güçlendiğine dikkat çeken Bechara, "Bu yüzden haklarımızı garanti altına almak ve bu ülkenin koşullarını iyileştirebilmek için örgütlenmeliyiz." dedi.

Bechara şöyle konuştu:

"Bu yüzden hedefimizi savunmak için örgütlü olmamız gerekiyor. İşte biz buna 'Halk Komiteleri' diyoruz. Dolayısıyla Halk Komiteleri temelde insanları örgütlemek, bu ülke için neye ihtiyacımız olduğunu, yaşam koşullarını iyileştirmek için neye ihtiyacımız olduğunu tartışmak için topluluklarda tabandan çalışır. İnsanların katılabilecekleri ve ülkeyle ilgili kararların sadece hükümetin elinde olmadığını hissedebilecekleri bir alan inşa etmek için örgütlülüğün bizim elimizde olması gerekir."

Brezilya'da barınma sorunu

Brezilya'da Kongre tarafından pandemi sırasında tahliyeleri yasa dışı hale getiren yasa, Haziran sonunda iptal edilmişti. Bunun sonucunda yüz binlerce kiracının zorla evinden tahliye edilmesinin önü açılmış oldu.

Brezilya'da aşırı yoksulluk içinde yaşayan insan sayısı Jair Bolsonaro yönetiminde 19 milyondan 33 milyona yükseldi. Brezilya'da tahliye karşıtı yasanın sona ermesinin ardından önümüzdeki aylarda milyonlarca insanın evinden olacağı tahmin ediliyor.

Söz konusu karara karşı ülkenin en büyük kenti São Paulo da dahil onlarca kentte kitlesel protestolar düzenlendi.

21 Haziran, São Paulo

Ekim ayında seçimler var

Brezilya Ekim ayında sandık başına giderken, mevcut Cumhurbaşkanı Jair Bolsanaro'nun kazanması güç görünüyor. Güncel anketlerin hiçbirinde Bolsonaro 1. aday olmayı başaramazken, 22 Haziran'da Estadão adlı yayın organının derlediği anketlere göre Bolsonaro'ya olan destek yüzde 29'la sınırlı kalırken Lula da Silva yüzde 47 destekle lider konumunda.