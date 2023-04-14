Brezilya Devlet Başkanı Lula, Çin'i ziyaret etti: 'Dünya jeopolitiğini dengeleme' mesajı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 3 günlük resmi Çin ziyaretinde, Şanghay şehrinin ardından bugün başkent Pekin'de temaslarda bulundu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Başbakan Li Çiang ve Meclis Başkanı Cao Licı ile görüşen Lula, görüşmelerin ardından kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ticareti genişletmek ve dünya jeopolitiğini dengelemek için birlikte çalışacağız" ifadesini kullandı.

Lula, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmesinde, iki ülke arasında yenilenebilir enerji, otomotiv, tarım yatırımları, yeşil krediler, enformasyon teknolojisi, sağlık ve altyapı alanlarında anlaşmalar imzalandığını duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Devlet Başkanı Şi, görüşmede, yeniden devlet başkanı seçilerek göreve başlaması vesilesiyle Lula da Silva'yı tebrik ederken, geçen ayın sonunda planladığı ziyareti sağlık sorunları nedeniyle iptal etmesinin ardından kısa sürede ziyareti gerçekleştirdiği için teşekkür etti.

Çin ve Brezilya'nın, Doğu ve Batı yarım kürelerin en büyük gelişmekte olan ülkeler, geniş ortak çıkarları paylaşan kapsamlı stratejik ortaklar olduğunu vurgulayan Şi, "Çin, Brezilya ile ilişkilerine daima uzun dönemli stratejik bir perspektiften bakıyor ve ilişkilerini diplomatik öncelik olarak görüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Şi, iki ülke ve dünya ekonomisi için yeni fırsatlar yaratacak işbirlikleri için Lula da Silva ile çalışmaya hazır olduğunu vurgulayarak, "İnanıyorum ki; Çin-Brezilya ilişkilerinin istikrarlı ve sağlıklı gelişimini sürdürmesi, bölgenin ve dünyanın barışı, istikrarı, kalkınması ve refahı açısından etkin ve önemli rol oynayacaktır" ifadelerini kullandı.

Görüşmede, liderler Ukrayna krizini de ele aldı. Diyalog ve müzakerelerin krizin çözümü için tek geçerli yol olacağı konusunda ortak görüşlerini dile getiren liderler, siyasi çözüm için daha fazla ülkeye yapıcı rol oynama çağrısında bulundu.

Dolarizasyona karşı ulusal para birimlerinin rolünün artırılması çağrısı

12 Nisan akşamı Çin'e ulaşan Brezilya Devlet Başkanı, ziyaretinin ilk durağında dün, Şanghay şehrinde temaslarda bulundu.

Merkezi Şanghay'da bulunan, Brezilya ve Çin'in üyesi olduğu BRICS grubu ülkelerinin kurduğu Yeni Kalkınma Bankasını (NDB) ziyaret eden Lula da Silva, bankanın başkanlığına atanan eski Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in devir teslim törenine katıldı.

Lula, burada yaptığı konuşmada, ABD dolarının dünya ekonomisindeki hakim konumuna karşı diğer ülkelerin para birimlerinin küresel ticaretteki rolünün artırılması çağrısı yaparak, "Neden kendi para birimlerimizle ticaret yapmıyoruz? Altın standardının ortadan kalkmasının ardından doların asli para birimi olduğuna kim karar verdi?" ifadelerini kullandı.

BRICS ülkelerinin kendi arasındaki ticarette ulusal para birimlerini kullanmasını öneren Lula da Silva, "Yeni Kalkınma Bankası, neden kendi üyelerine kendi para birimlerinde kredi vermiyor? Dolar kullanmaya alışmışız ama artık 21. yüzyıldayız, bir şeyleri farklı yapabiliriz" diye konuştu.

Çin ile Brezilya, bu yılın başında kendi aralarındaki ticarette ABD doları yerine ulusal para birimleri yuan ve real kullanma konusunda anlaşmaya varmıştı.

Lula da Silva, konuşmasında, Uluslararası Para Fonunun (IMF) Arjantin gibi nakit sıkıntısı yaşayan ülkeleri, kurtarma kredi karşılığında kamu harcamalarında kesintiye mecbur bırakan programlarını eleştirdi.

Şanghay ziyaretinde, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'in kablosuz iletişim merkezini ziyaret eden Lula da Silva, Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin yöneticileri ile buluştu.

Lula da Silva, Pekin'de ise siyasi görüşmelerin yanı sıra Çin Devlet Elektrik Şebekesi Şirketi Başkanı Cang Cigang ile bir araya geldi. (AA)