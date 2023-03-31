Brezilya Devlet Başkanı Lula 11 Nisan'da Çin'e gidiyor

Geçtiğimiz hafta sağlık sorunları nedeniyle Çin ziyaretini iptal etmek zorunda kalan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın, ülkeye ziyaretini 11-14 Nisan'da gerçekleştireceği bildirildi.
Lula, geçtiğimiz hafta geçirdiği hafif akciğer iltihabı nedeniyle Çin ziyaretini iptal etmişti.
Brezilya Cumhurbaşkanlığı sözcülerinden biri, AFP'ye yaptığı açıklamada, Lula'nın yeni ziyaret takvimini doğruladı.
Lula'nın ziyaret programında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le görüşmek ve üst düzey Çin-Brezilya ticaret forumuna katılmak bulunuyordu.