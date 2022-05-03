BP Rusya'dan çekilmesinin ardından 20 milyar dolar zarar etti

İngiliz petrol ve enerji şirketi BP, Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrası Rusya'daki operasyonlarını durdurma ve ortaklıklarını iptal etme kararının ardından 20 milyar doları aşkın bir zararla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

AFP'nin haberine göre, BP tarafından yapılan açıklamada, 2022'nin ilk çeyreğinde 20,4 milyar dolar net zarar kaydedilirken, bir önceki yıl aynı dönemde 4,7 milyar dolarlık kâr elde edildiği belirtildi. BP ortaya çıkan zararın ana sebeplerinin, Rus enerji şirketi Rosneft'teki yüzde 19,75'lik hisselerinden çekilmeleri ve Sovyetler Birliği'nin yıkılışının ardından yaklaşık 30 senedir ticari operasyon yürütmekte oldukları Rusya'daki faaliyetlerine son verme kararı olduğunu açıkladı.

'Rusya'nın petrol üretimi günde 1 milyon varil azaldı'

BP CEO'su Bernard Looney yaptığı açıklamada, "Rosneft'teki hissedarlığımızdan çıkma kararımız, maddi olmayan masraflara ve manşet seviyede zarara neden oldu" dedi. BP CEO'su Looney, Rusya'nın petrol üretiminin günde 1 milyon varil azaldığını düşündüklerini belirtirken bu ay sonunda düşüşün iki katı seviyeye ulaşabileceğini belirti.