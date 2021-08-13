Bozkurt'taki sel felaketi: Yıllar içinde geliyorum dedi

Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinin ardından bir yandan 2 gündür yaşanan karmaşanın sorumluları, bir yandan bu felakete neden olan sürecin sorumluları tartışılıyor.

Resmi olarak açıklanan sayının çok üzerinde kayıpların olduğu iddia ediliyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntüler bu iddiaları doğrular nitelikte. Ancak yine de somut bilgiye ulaşmadan yapılan açıklamalar şimdilik sadece tahmin kabul edilebilir.

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Duygu Cihanger Riberio'nun Bozkurt yerleşim bölgesiyle ilgili yaptığı açıklamalar felaketin birçok kez olduğu gibi göz göre göre geldiğini gösteriyor:

Felakete dair öğrenilmesi gereken çok detay var ancak; #Bozkurt ve Abana'da 1985 yılından bugüne yoğunlaşan ve sıklaşan yerleşim dokusu göz ardı edilemez.



2000'lerle birlikte yollar genişlemiş, dere yatağı ve ağzında çok katlı yapılaşma başlamış #bozkurtyokoldu ++ pic.twitter.com/sqsbGRt4oQ — duygu cihanger ribeiro (@aciyesil) August 13, 2021

Felakete dair öğrenilmesi gereken çok detay var ancak; Bozkurt ve Abana'da 1985 yılından bugüne yoğunlaşan ve sıklaşan yerleşim dokusu göz ardı edilemez.



2000'lerle birlikte yollar genişlemiş, dere yatağı ve ağzında çok katlı yapılaşma başlamış.

1984'ten itibaren verilen uydu görüntülerinde 2000'ler sonrasına kadar alanda neredeyse yerleşim yok. İmar planına erişemedim ama eğime, topografyaya veya diğer coğrafi özelliklerine dikkat edilmeden Karadeniz kıyısına 'döşenmiş' ızgara düzenden anlaşılıyor.

Izgara düzen geometrik olarak dere yatağının düzlüğünde yani 'kağıt üzerinde' tamam(?). Peki planlamanın en önemli adımlarından olan analiz çalışmaları bulguları nedir merak ediyorum. İzmir Bayraklı örneğinde rapor sıvılaşma tehlikesini dile getiriyordu, uygulama ise malumunuz.

Batı Karadeniz Havzası Taşkın Yönetim Planı taşkın sorunu hakkında yazmış, tedbir önceliği "orta" olarak belirtilmiş:

Kanal duvarları birleştirilmemiştir.Bu açıklıklardan taşan suların akarsuya dönemediği için sağ ve sol sahil yerleşimlerinde ciddi taşkın riski oluşturmaktadır.'

O kadar acı ki ve şehir planlamanın bilimsel yaklaşımları bu kadar hayati iken göz ardı ediliyor. Bir Yüksek Mah.'ye bakın bir de merkeze.

Topoğrafyaya uyumlu bir kentsel doku mekanın kendisinden, yerleşim tarihinden bile öğrenebilebilir(di) Şu an bu yamaç köylerinin durumu nedir?