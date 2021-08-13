'Bozkurt'ta sahra hastanesi olarak kullanılan cami Erdoğan geliyor diye boşaltıldı' iddiası

Kastamonu'nun Bozkurt İlçesi'nde sel felaketinin etkisi sürerken, Erdoğan gelir diye sahra hastanesi yapılan caminin boşaltıldığı iddia edildi.

Haber Merkezi

Sel felaketinin en çok etkilediği yer olan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sahra hastanesi olarak kullanılan caminin Erdoğan geliyor diye boşaltıldığı iddia edildi.

Konuya ilişkin sosyal medyadan paylaşım yapan CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, "Dün Bozkurt'ta sel felaketi sebebiyle sahra hastanesi olarak kullanılan bu camii bugün Erdoğan için boşaltılmış durumda. Yazık çok yazık" dedi.

 

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