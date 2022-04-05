Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: Yargı kimsenin şamar oğlanı değildir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hakim karar çıkarmış, benim ne söyleyeceğimi o belirleyecekmiş. Bak buraya da yazıyorum. 5’li çete. Tahsildar. Haydi buyurun" ifadelerine tepki gösteren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Yargı kimsenin şamar oğlanı değildir" dedi.

İstanbul 2 Nolu Barosu tarafından düzenlenen iftar programına katılan Bozdağ'ın konuya dair açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

'Kararlar istediğiniz gibi gelmezse sarayın hakimleri'

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanı görülmekte olan bir davayla ilgili tweet atıyor, istediği gibi bir karar çıkarsa nasıl ödeyeceğini, istemediği gibi bir karar çıkarsa nasıl itham edeceğini üstü kapalı şekilde itiraf ediyor. Eğer kararlar istediğiniz gibi gelirse Ankara’da, İstanbul’da hakimler var. Eğer kararlar istediğiniz gibi gelmezse sarayın hakimleri var.

'Kılıçdaroğlu ağır ceza reisi gibi hüküm açıklıyor'

Maalesef her salı acaba bugün grupta mahkeme kuruldu mu acaba bugün grupta Kılıçdaroğlu ağır ceza reisi gibi hüküm açıklıyor mu, ya da bir başkası başka ithamda bulunuyor mu diye tedirgin oluyorum. Yine bu hafta grupta hakimlerimizi suçlayan adımlar atıyor. Anayasa çok açık; hiç kimse hiçbir organ merci, yargı yetkisinin kullanılması konusunda hakim ve savcılara emir ve talimat veremez. Tavsiye ve telkinde bulunamaz. Genelge ve talimat gönderemez. Açık ama baktığınızda karar öncesinde nasıl karar verileceğine dair büyük büyük gaflar yapıyor. Bu tavsiye ve telkinde bulunmak değil mi? Bir yandan hukuk devleti bir yandan hak bir yandan adalet diyeceksiniz öte yandan hukuk devleti diyen anayasamızın 138’inci maddesini ayaklarınızın altına altına alıp çiğneyeceksiniz.

'Yargı kimsenin şamar oğlanı değildir'

Ben gelirsem şunu şunu serbest bırakacağım. Sanki mahkeme, tutuklama kararını sen mi verdin? Ve yahut yargılamayı sen mi açtın, nasıl yapacaksın? Bir yandan diyor ki; siz yargıya müdahale ediyorsunuz öte yandan soruşturmanın başından sonuna kadar yargılamanın her aşamasına müdahale etmek için elinden ne geliyorsa onları sonuna kadar yapıyor. Bir tane doğru var; yargıya müdahale yanlışsa hep beraber bunun karşısında duracağız. Yargı kimsenin şamar oğlanı değildir.

Bir başkası Türk yargısı şaibelidir, diyor. Bir siyasi partinin genel başkanı Türk yargısı şaibelidir, diye konuşursa Batı’dan veya başka bir yerden bakan Türkiye ile ilgili ne diyecek? Bunun tutar yanı var mı? Türk yargısına şaibeli diyenler Türk yargısına iftira atanlardır. Kimsenin Türk yargısına iftira atma hakkı yoktur"