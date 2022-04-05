Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bir daha dava açmazsan namertsin

Kılıçdaroğlu, 'Ben 5'li çete dedim diye incinmiş, güncenmiş beyefendi. Bir daha aç dava, açmazsan namertsin' dedi.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"5 Nisan Avukatlar Günü. Hakim var, iddia makamı var ve savunma makamı var. Yargı bu üçlüden oluşuyor. Avukatların çok sorunları var. Yargı bağımsızlığı konusunda, çoklu baro konusunda endişe taşıyorlar. Serbest çalışan avukatlar ücretleri konusunda endişe taşıyorlar. Bugün grup başkanvekillerimiz Meclis Genel Kurulu'nda bunları gündeme getirecekler.

Gittiğim her yerde ceplerin kağıtlarla doluyor. Ya iş istiyorlar, ya dertlerini dile getiriyorlar. Aynı şekilde atama bekleyenler var. Atama bekleyen öğretmenlere, sağlıkçılara söylüyorum. Biraz daha bekleyin, hiç kimseyi aç, açıkta bırakmayacağız. Herkesin işi, gücü olacak. Bütün polis kardeşlerimin dertlerini biliyorum. Mesai kavramı yok. 24 saat çalışan polis kardeşlerimi de biliyorum. Talimat gelir, ikinci bir emre kadar bekler. Sizden sadece şunu isteyeceğim: Hakkın, hukukun, adaletin yanında olun. Hiçbir güç bu sorunları çözmenize engel olamayacaktır. Bu kardeşiniz bunun teminatıdır. 

'TÜİK doğruları söylemiyor'

Zam haberleri havuz medyası hariç her yerde var. Ama herkes biliyor ki mutfaklarda, depolarda yangın var. Otobüs şoförleri büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Zamlar yağmur gibi geliyor ama TÜİK yıllık tüketici fiyatları yüzde 61, üretici fiyatları da yüzde 115 arttı diyor. TÜİK, doğruları söylemiyor. ENAG'a göre yıllık enflasyon yüzde 143 enflasyon aldı gidiyor. Hükümet 'Fedakarlıkta bulunun' diyor. Bütün iktisat, ekonomi kitapları yazar: Enflasyon en haksız, adaletsiz vergidir. 

'Beni parayla korkutmaya çalışıyorlar'

'5'li çetenin tahsildarlığını yapıyorlar' dedim diye eleştirdim. Mahkemeden karar aldırmışlar, ihtiyatlı konuşacakmışım. O hakime diyorum: Ben 5'li çete diyeceğim, bakalım ne yapacaksın. Ben sana hakim değil 5'li çetenin yandaşısın diyeceğim.

5'li çeteye hizmet için sana işi dolarla veriyorum diyorsun. Ben 5'li çete dedim diye incinmiş, güncenmiş beyefendi. Bir daha aç dava, bir daha dava açmazsan namertsin. Yiğitsen, erdemliysen, senin dünya kadar televizyonun var. Çık karşıma, hesaplaşalım. 

1 milyon liralık tazminat davası açmışlar, beni parayla korkutmaya çalışıyorlar. Beni parayla korkutamazlar. Paraya tamah eden sensin.

'Hurmanın vergisini Ramazan'da sıfırla bari'

Hurmadan gümrük vergisi yüzde 25. Ramazan'da sıfırla bari. Onu bile düşürmezler. Beyefendi oturur, manda yoğurdu yer. Her dört hurmadan birini alıyorsun. 5'li çeteye kapıyı açıyorsun.

Meşhur bir laf var: Hırsız içeriden olursa kapı kilit tutmaz. Devletin bütçes, bürokrasi darmadağın. Bu sistem, bu yapı böyle gitmez. Bunu demokratik yollarla düzelteceğiz. Bu ülkenin gerçek sahibi bu ülkenin halkıdır. Hiç kimse bunu unutmasın. Devletin sahibi 84 milyondur. Devleti yönetemiyorlar. Devletin çivisini çıkardılar. Saraylı kafasıyla bu iş olmaz."

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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na milyonluk tazminat davası