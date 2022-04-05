CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'deki grup toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - İstanbul
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bir daha dava açmazsan namertsin
Kılıçdaroğlu, 'Ben 5'li çete dedim diye incinmiş, güncenmiş beyefendi. Bir daha aç dava, açmazsan namertsin' dedi.
Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'deki grup toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle: