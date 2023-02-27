Bozdağ'dan deprem bölgesinde yapılacak konutlar için 'tapu' açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’ın Hani ilçesini ziyaret etti.

Vali Ali İhsan Su ile birlikte esnafı ziyaret eden Bozdağ, depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Deprem bölgelerinde yapılacak konutlara ilişkin konuşan Bozdağ mülkiyet ihtilaflı olan yerlere ilişkin verilecek tapular hakkında şu ifadeleri kullandı:

"El ele vereceğiz, beraber Allah’ın izniyle biz bunları inşa edeceğiz. Bu sorunların tamamını çözeceğiz. Mülkiyet ihtilaflı olan konularda da ihtilafsız vatandaşa konut vereceğiz. Yani bir vatandaşa bir konut verdiğimizde müşterek tapusunu ona vereceğiz, müstakil olacak, kat mülkiyetine geçecek, tapu onun olacak. Herhangi bir hukuki ihtilaf, herhangi bir başka sorun da olmayacak. Sorunlu olan yerlerde dahi biz sorunsuz bir teslim yapacağız. O yüzden de bu konularda da ileride birtakım sorunlar geçmişte bazı yerlerde yaşandı. Bunların yaşanmaması için de bizim yapacağımız her işte hukuksal açıdan da sorun olmayacak işler yapacağız."

'Bir yıla ihtiyacımız var'

DHA'nın aktardığına göre Bozdağ “Bir yıla ihtiyacımız var. Sizden bir yıllık zaman ve bu sürede bize sabır göstermenizi istiyoruz. Allah'ın izniyle bir yıl sonra da göreceksiniz. Son 20 yıl içinde Türkiye'de TOKİ, 1 milyon 500 bin konutu vatandaşımıza teslim etmiş durumda. Deprem bölgesinde bu konutların hiçbirinde hasar yok. Sağlam yapıldıkları bu deprem vesilesiyle de görülmüş oldu" diye konuştu.