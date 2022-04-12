Bozdağ'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Yargılamanın Suudi Arabistan'a nakledilmesi yasaya uygun

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin dava dosyasının Suudi Arabistan’a devredilmesine karar verilmişti.

Konuyla ilgili A Haber'e açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Kaşıkçı cinayerti tasvip edilemez, ilk müdahil olan biziz. Süreci bekleyeceğiz. Yargılamanın Suudi Arabistan'a nakledilmesi tamamen yasaya uygundur" dedi.

"Davanın naklinden sonra ismi geçen diğer sanıkları da yargılayacaklar" iddiasında bulunan Bozdağ, "Yargılama Suudi Arabistan mahkemelerinde yapılacaktır. Burada Türkiye'nin yargı yetkisini devretmesi söz konusu değildir" şeklinde konuştu.