Bozdağ: Ucu kime dokunursa dokunsun kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen soruşturmalar hakkında, "Kimin kusuru varsa, ihmali varsa hepsi yargıda hesabını verecek. Yargı millet adına onlardan hesap soracak. Ucu kime dokunursa dokunsun yargı gerekeni yapacaktır" dedi.

Bozdağ, Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından yürütülen soruşturmalar hakkında Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye yaptığı açıklamada yargı sürecini anlattı. Bozdağ, "Sorumluluğu olabilecek herkesin üstüne gidiliyor. 'Veli Göçer bulunacak, sadece onun üzerine yıkılacak' iddiası doğru değildir, bütün sorumlulardan hukuk içinde gereken hesap sorulacaktır. Sorumlular kimse onların tümünün üzerine gidilecek. Gidiliyor. Kimsenin gözünün yaşına bakılmıyor. Hakkında işlem yapılanların, tutuklananların sayıları her geçen gün artıyor" ifadesini kullandı.

'Yalan uydurmayı meziyet zannedenler tarafından söyleniyor'

Bozdağ, "Deliller toplanmadan enkaz kaldırılıyor" iddiası hakkında şunları söyledi:

"Bunların bir kısmı bilgisizlikten, bir kısmı ise maalesef yalan uydurmayı meziyet zannedenler tarafından söyleniyor. Deprem bölgesinde delil toplanmadan tek bir enkaz dahi kaldırılmadı. Bunu iddia eden diyecek ki ‘bak şurayı toplamadan kaldırdılar’ diyecek. Ama diyemez. Çünkü öyle bir örnek yok. Şu ana kadar Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis illerinde delil tespit işlemleri tamamlanmıştır. Deliller toplanmadan hiçbir enkaz kaldırılmamaktadır. Deliller toplandıktan sonra enkazlar kaldırılmaktadır."

'Kesinlikle hukuk neyi emrediyorsa o yapılıyor'

Yıkılan binalar ve soruşturmalar hakkında, "Bu binaların mesulleri kimler, denetim sorumluluğu olanlar ne yapmış, bu listelerin tam teşekkül etmesi lazım. Bu isimlere ulaştıkça, deliller elde edildikçe üzerlerine bir bir gidiliyor" ifadelerini kullanan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Kesinlikle hukuk neyi emrediyorsa o yapılıyor. İşte görüyorsunuz, sayılar ortada. Yargımız yıkılan binalarda kimin sorumluluğu varsa üzerine gidecek. İlk günlerde koca koca insanlar çıktılar, bir süre yalan yanlış şeyler söylediler. Yok efendim savcı yoktur, mesai bittiğinde savcı gitti, diye. Herkes mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyor. Bölgede insanlar 7-24 vardiyalı çalışıyor. Bu çalışmaları yapan savcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Hem savcılar hem Adli Tıp Kurumu görevlileri hem bilirkişiler hem gönüllü olarak buraya gelip çalışan pek çok zabıt kâtibi ve yazı işleri müdürüne çok teşekkür ediyorum."