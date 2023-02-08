Bozdağ: İhmali, kusuru, kastı olanlar varsa hepsi hesabını verecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Önceliğimiz enkaz altındaki insanlarımızı kurtarmak. Arkasından bilesiniz ki yargı süreci devam edecek. İhmali, kusuru, kastı olanlar varsa hepsi bunun hesabını verecek, kimsenin yanına, yaptığı yanlış bırakılmayacak." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "devletin, deprem felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren bütün imkan ve kabiliyetini seferber ettiğini, vatandaşların da devletin yanında olmak için seferberlik ruhuyla bu sürece destek verdiğini" öne sürdü.

'7 müstakil bina tamamen yıkıldı'

Diyarbakır'da 7 müstakil binanın tamamen yıkıldığını aktaran Bozdağ, şu bilgileri paylaştı:

"Bunlardan bir tanesi içinde insan yaşamayan bir bina ama 6 tanesi içinde meskun vatandaşlarımızın olduğu bina; tamamen yıkıldı. Bu 6 binada 184 daire olduğunu görüyoruz. Daha önce 594 olarak açıklamıştık ama 570 civarında vatandaşımızın Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) kayıtlarında bu bölgede yaşadığı görülüyor ancak enkazdan çıkan yaralılara baktığımızda, burada MERNİS kayıtlarında gözükmeyen ancak misafirlik veya değişik sebeplerle o gece yıkılan evlerde pek çok vatandaşımızın bulunduğunu ifade etmek isterim. Yıkılan 6 binada enkaz altından şu ana kadar 254 vatandaşımız çıkarıldı. Bunlardan 133'ü vefat etti maalesef, hepsine tekrar Allah'tan rahmet diliyorum, 121 tanesi de sağ olarak çıkarıldı, şu anda kimisi taburcu edildi, kimisinin tedavisi devam ediyor. Diğerlerine henüz ulaşılamadı, enkaz kaldırma ve diğerlerine

'Kastı olanlar varsa...'

Kentte 871 vatandaşın hastanelere kaldırıldığını söyleyen Bozdağ, "Bunlardan 742'si tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi. Şu anda yatan 129 yaralımız var. Bunlardan 38'inin durumunun ciddi olduğunu biliyoruz. 133 vatandaşımız vefat etti. Vefat eden vatandaşlarımıza tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum." açıklamasında bulundu.

Bozdağ, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz enkaz altındaki insanlarımızı kurtarmak. Arkasından bilesiniz ki yargı süreci devam edecek. İhmali, kusuru, kastı olanlar varsa hepsi bunun hesabını verecek, kimsenin yanına, yaptığı yanlış bırakılmayacak. Bundan emin olun ama bunun bir zamanlaması, süresi var. Şimdi acımız var bir sürü enkaz altında canımız var, hastanelerde var. Şimdi önceliğimiz bunlar. Zaten yargı ile ilgili süreci savcılar takip ediyor. Onlar da gereğini yapacaklar. Elimizden gelen hızlanmayı yapıyoruz, yavaş gitmesinin sebebi altında bir canlı olabilir. Elimizde personel sıkıntısı yok. Arama-tarama-kurtarmada uzman arkadaş sıkıntımız yok. Hepsi dönüşümlü de çalışıyorlar. İhtiyaç halinde gönüllülerden hepsinin listesi var, biz onların hepsini çağıracağız ama şu anda sistem yürüyor. İhtiyaç olduğunda da gerekeni yapacağız." (AA)