Bozdağ CHP'li vekilleri hedef aldı: Haddini bilmezliğin dik alası

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yalova'da mahkemeye tepki gösteren CHP'li milletvekillerine yönelik, "Çok net söylüyorum, haddini bilmezliğin dik alasıdır, kendini bilmezliğin ta kendisidir. Hukuk tanımazlığın açık bir şekilde ifadesidir. Hukuk devletini ayaklar altına almaktır bu" ifadelerini kullandı.

AKP Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Bozdağ, sanıklar arasında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın da yer aldığı "Yalova Belediyesi'nde zimmet" iddiasıyla açılan davanın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasında, bazı CHP milletvekillerinin mahkeme heyetine tepki göstermesine ilişkin konuştu.

Bozdağ, "Bu haksızlık, kendini ve haddini bilmezlik, ahlaksızlık karşısında, hakkın, hukukun, adaletin ve bağımsız, tarafsız Türk yargısının, Yalova Adliyesi'nde yanında olduğumuzu bir kez daha Yalova'dan, Türkiye'ye ve dünyaya ilan etmek için geldik" dedi.

"Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu" savunan Bozdağ, "hiç kimsenin hakim ve savcılara emir ve talimat veremeyeceğini" söyledi.

Hakimlerin "kimseden korkmaması, baskı hissetmemesi gerektiğini" ifade eden Bozdağ, hakimlerin dosyaya ve delile bakarak karar vereceğini söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şöyle devam etti:

"Siyasilerin, milletvekili olsun olmasın, siyasi sıfat taşıyan kişilerin bir davada lehlerine sonuç çıkması için mahkemeye baskı yapma hakları yoktur. CHP'nin kimi vekillerinin de bulunduğu bazı siyasi temsilcilerinin, Yalova'da mahkemeyi basmaları, hakim ve savcılarımıza el kol hareketi yaparak parmak sallamaları, onlara hakaret etmeleri, onlara saldırmaları asla kabul edilemez. Bu çok net söylüyorum, haddini bilmezliğin dik alasıdır, kendini bilmezliğin ta kendisidir. Hukuk tanımazlığın açık bir şekilde ifadesidir. Hukuk devletini ayaklar altına almaktır bu. Bir yandan her gün yargı bağımsızlığından, tarafsızlığından bahsedeceksiniz, Ankara'dan İstanbul'a adalet yürüyüşü yapacaksınız öte yandan istediğiniz gibi karar vermesi için mahkeme basacaksınız, mahkeme heyetine yapılmadık hakareti bırakmayacaksınız. Bu ne biçim adalet anlayışı, bu ne biçim hak, hukuk anlayışı, bu ne biçim hukuk devletti anlayışı? Bunların gücü yok, gücü yokken mahkeme basanla, hakimlere parmak sallayanlar, hukuku tanımayanlar Allah muhafaza bunların azıcık gücü olsa hukuku da adaleti de nasıl ayakları altına alacaklarını bu son olay açık bir şekilde göstermektedir." (AA)