Bozdağ: AYM'nin HDP kararı isabetli bir karardır

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin, "kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması" başvurusunu reddetti. AYM, Hazine hesaplarına bloke konulmasına ilişkin karara karşı savunmasını hazırlaması için HDP'ye, 15 gün ek süre verilmesini kararlaştırdı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AYM’nin HDP ile ilgili kararına ilişkin olarak, "Mahkeme isabetli bir karar vermiştir. Hangi davanın ne zaman görüleceğine mahkeme kendi karar verir" dedi.

Bozdağ "Anayasa Mahkemesi'nin verdiği HDP kararı, oy birliğiyle alınmış bir karardır. Bence de doğru bir karar. Çünkü Anayasa Mahkemesi gündemini kendi belirler. Başkan belirler. Gündemine hakimdir. Hangi davanın ne zaman görüleceğine mahkeme kendi karar verir. Mahkeme isabetli bir karar vermiştir" yorumunda bulundu.