Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin, "kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması" başvurusunu reddetti.
AYM öte yandan 14 Mart'ta HDP'nin esasa ilişkin savunma yapmasına karar verdi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - İstanbul
Haber Merkezi
Haber Merkezi
AYM HDP'nin başvurusunu reddetti
AYM, HDP'nin kapatma davası seçim sonrasına bırakılsın başvurusunu reddetti.
Haber Merkezi
Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin, "kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması" başvurusunu reddetti.
AYM öte yandan 14 Mart'ta HDP'nin esasa ilişkin savunma yapmasına karar verdi.