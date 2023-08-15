Bozcaada'da 'ayakbastı parası' muamması

CHP'li Bozcaada Belediyesi'nin elektrik ve su faturası borcu nedeniyle, adayı ziyaret eden yurttaşlardan 50 TL talep ettiği ve söz konusu ödemenin yapılmaması durumunda belediyeye bağlı zabıta ekipleri tarafından 468 lira bedelinde ceza kesileceğine yönelik tehditte bulunduğu iddia edildi. İddia, Sabah gazetesi tarafından haberleştirildi.

soL'un ulaştığı Bozcaada Belediyesi yetkilisi, söz konusu iddiayı yalanlarken, iddiaya ve paylaşılan faturaya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Elektrik borcu nedeniyle taşınmazlar satışa çıkartıldı

Adanın elektrik ihtiyacını karşılayan Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), yaklaşık 5 milyon TL değerindeki alacağı için mahkemeye başvurmuş ve mahkeme, Bozcaada Belediyesi'ne ait taşınmazlara ipotek koyulmasına yönelik karar almıştı.

Bozcaada Belediye Meclisi'nin temmuz ayı toplantısında, UEDAŞ'a olan borçlar nedeniyle belediyeye ait 6 taşınmazın satılması teklif edildi. Teklif, CHP'li bir meclis üyesi hariç tüm üyeler tarafından onaylanarak kararlaştırıldı.

'Fatura borçları için 50 TL istendi' iddiası

Belediye meclisinin elektrik faturası borcunu kapatmak üzere belediye taşınmazlarını satma kararının ardından, belediye görevlilerinin adayı ziyaret eden yurttaşlardan feribotla dönüş sırasında 50 TL talep ettiği iddia edildi. Söz konusu ödemenin, belediyenin elektrik ve su faturası borçlarına karşılık olarak istendiği öne sürüldü.

Ödeme yapılmaması durumundaysa belediye görevlisinin "İtiraz edip ödemezseniz, elli metre ilerde ki zabıtaya haber veriyoruz size 468 lira ceza kesiyor" dediği iddia edildi.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşılan bir görselde Bozcaada Belediye Başkanlığı'na ait fiş paylaşıldı. Belediye fişindeki harcama kısmında yer alan "otomobil" başlıklı harcama tutarının 50 TL olduğu görüldü.

Belediye iddiayı yalanladı, herhengi bir açıklama yapmadı

soL, konuya ilişkin Bozcaada Belediyesi'ne ulaştı.

Bozcaada Belediyesi Yazı İşleri'nden yetkili, iddiayı yalanladı.

Yetkili, iddiaya dair yalnızca "Kesinlikle yalan" ifadesini kullandı. Yetkili başka herhangi bir açıklamada bulunmazken, iddiaya konu olan söz konusu faturayla ilgili olarak herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı.