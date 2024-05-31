Boyun eğmeyenler Gezi'nin 11. yılında Filistin direnişini selamlamak için buluştu

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Gezi Direnişi’nin yıldönümünde İstanbul’da Beşiktaş Meydanı’nda bu akşam eylem yaptı.

“Halk boyun eğmedikçe halktır. 11. yılında Gezi'den Filistin'e selam” başlıklı eylemde Filistin halkının direnişi selamlandı.

Eylemde, “Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez”, “Bu ülke bu halk satılık değil”, “Boyun eğme memlekete sahip çık”, “Katil İsrail katil ABD”, “Bu memleket bizim, yobaza faşiste bırakmayız”, “Filistin halkı yalnız değildir” sloganları atıldı.

Eylem, Ekim Korosu'nun şarkılarıyla başladı. Koro, "Zincirleri kıra kıra" ve "Viva Palestina" şarkılarını söyledi.

Ekim Korosu

Ekim Korosu'nun performansının ardından gazeteci yazar Mustafa Kemal Erdemol söz aldı.

Konuşmasında dünyanın hâlâ İsrail’e silah satmaya devam ettiğini vurgulayan Erdemol, “Biz komünistler Filistin halkının yanındayız, mücadelesinin yanındayız. Buradan büyük Filistin direnişine selam olsun” diye konuştu.

Gazeteci yazar Mustafa Kemal Erdemol

Erdemol'un ardından sözü TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam aldı.

Gezi’de sokağa çıkan milyonların sermaye sınıfını titrettiğini vurgulayan Doruk İnam, "Milyonlar sokağa çıkınca ne olacağını gördüler. O yüzden Gezi’de ortaya çıkan umudu, direnişi sandığa kilitlemeye çalıştılar. 11 yıl sonra Gezide ortaya çıkan umudu Koç'un süvarisi İmamoğlu'na ve faşist Mansur Yavaş'a bağladılar" ifadelerini kullandı.

Gezi’yi unutturmaya çalışanların halkın ekmeğine göz koyanlar, 'tasarruf paketi' diyerek halkı açlıkla sınayanlar olduğuna işaret eden Doruk İnam, "Buradan sesleniyoruz Gezi’de ortaya çıkan halk olma iradesini silip atamayacaksınız. Bu ülke buna izin vermez. Türkiye Komünist Partisi buna izin vermez” diye konuştu.

Filistin halkının direnişini de selamlayan Doruk İnam şöyle konuştu:

"Filistin halkı direnmenin boyun eğmemenin ne demek olduğunu gösterdi. Biz de buradan Filistin halkına selam olsun diyoruz. Bugün sermaye sınıfı Türkiye'de emekçilerin sırtına basıyorsa aynı sermayedarlar Filistin halkının üzerine yağan bombaların sahibidir."

11 yıl önce bu ülkenin gençlerinin kadınlarının halk olduğunu gösterdiğine dikkat çeken Doruk İnam, şöyle devam etti:

"Bugün yeniden halk olmaya ihtiyacımız var. Açlık, sömürü istemiyoruz. Tarikatları istemiyoruz. Emeğin aydınlığın ülkesini kuracağız, söz veriyoruz. 11 yıl sonra bir kez daha söylüyoruz: Boyun eğmiyoruz."

TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam

Eylem, Ekim Korosu'nun "Grev Halayı" ve "Örgütlü Bir Halkı Hiçbir Kuvvet Yenemez" şarkılarını söylemesinin ardından sona erdi.