Boyun Eğmeyen Şarkılar soL TV'de yayında

sol TV'de Boyun Eğmeyen Şarkılar'da bu akşam rap müzik ile arabesk müzik arasındaki ilişki konuşuluyor.

Haber Merkezi

Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bu hafta Gülcan Altan ve Murat Güner rap müzik ile arabesk müzik arasındaki ilişkiyi inceliyor.

Program soL TV'de yayında: