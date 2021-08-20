Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bu hafta Gülcan Altan ve Murat Güner rap müzik ile arabesk müzik arasındaki ilişkiyi inceliyor.
Program soL TV'de yayında:
soL -Manavgat
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Boyun Eğmeyen Şarkılar soL TV'de yayında
sol TV'de Boyun Eğmeyen Şarkılar'da bu akşam rap müzik ile arabesk müzik arasındaki ilişki konuşuluyor.
Haber Merkezi
Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bu hafta Gülcan Altan ve Murat Güner rap müzik ile arabesk müzik arasındaki ilişkiyi inceliyor.
Program soL TV'de yayında: