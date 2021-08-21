'Boyun eğmeyen öğrencilerin mücadelesi bir kez daha kazanacak!'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararla Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'yi atadı.
Geçen ay Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından İnci rektörlüğe vekaleten atanmıştı.
'Naci İnci, her açıdan Melih Bulu’nun devamcısıdır'
Türkiye Komünist Gençliği'nin (TKG) konuyla ilgili açıklamasında, Naci İnci'nin Melih Bulu döneminde rektör yardımcılığını herkesten önce kabul eden ve kayyum yönetimine açık destek veren ilk isimlerden biri olduğu hatırlatıldı. TKG "Naci İnci, her açıdan Melih Bulu’nun devamcısıdır. Vaatlerinde bulunan piyasayla işbirliği ifadeleri, AKP’yle gerçekleştirdiği açık ortaklık ve atanma biçimi bunu bir kez daha ortaya koymuştur" diyerek, boyun eğmeyen öğrencilerin mücadelesinin kazancağını duyurdu.
Açıklamanın tamamı şöyle: