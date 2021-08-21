'Boyun eğmeyen öğrencilerin mücadelesi bir kez daha kazanacak!'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararla Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'yi atadı.

Geçen ay Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından İnci rektörlüğe vekaleten atanmıştı.

'Naci İnci, her açıdan Melih Bulu’nun devamcısıdır'

Türkiye Komünist Gençliği'nin (TKG) konuyla ilgili açıklamasında, Naci İnci'nin Melih Bulu döneminde rektör yardımcılığını herkesten önce kabul eden ve kayyum yönetimine açık destek veren ilk isimlerden biri olduğu hatırlatıldı. TKG "Naci İnci, her açıdan Melih Bulu’nun devamcısıdır. Vaatlerinde bulunan piyasayla işbirliği ifadeleri, AKP’yle gerçekleştirdiği açık ortaklık ve atanma biçimi bunu bir kez daha ortaya koymuştur" diyerek, boyun eğmeyen öğrencilerin mücadelesinin kazancağını duyurdu.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Dün gece yayımlanan kararnameyle, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Naci İnci atandı. Naci İnci, Melih Bulu döneminde rektör yardımcılığını herkesten önce kabul etmiş ve kayyum yönetimine açık destek veren ilk isimlerden biri olmuştu. Direniş sürecinde protestolarla karşılanan İnci, Bulu’nun görevden alınmasının ardından üniversite bileşenlerince gerçekleştirilen seçimde yüzde 95’lik red oyuyla gayrimeşru ilan edilmişti.

Naci İnci, her açıdan Melih Bulu’nun devamcısıdır. Vaatlerinde bulunan piyasayla işbirliği ifadeleri, AKP’yle gerçekleştirdiği açık ortaklık ve atanma biçimi bunu bir kez daha ortaya koymuştur. İnci’nin atanması, daha önce söylediğimiz gibi, göstermiştir ki sorun tek başına isimler ya da ‘’Boğaziçililik’’ değildir; asıl mesele üniversitelerin kayyumlar eliyle piyasalaştırılması ve AKP’nin buradaki ön açıcı rolüdür.

Üniversitelere dönük saldırıların, emekçi halka dönük saldırılara paralel olarak artarak devam edeceğini biliyoruz. Ancak atanan yeni memurlar ve AKP de bilmelidir ki iktidarının soytarılarının kaçınılmaz kaderine Naci İnci ortak olacaktır.

Boyun eğmeyen öğrencilerin mücadelesi bir kez daha kazancak!

Türkiye Komünist Gençliği