Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri'nden dayanışma çağrısı

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri tüm ilaç emekçilerini dayanışmaya çağırdı.

Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Tüm halkımıza geçmiş olsun... Şimdi teyakkuza geçme zamanı!

Boyun Eğmeyenler halkının yaralarını saracaktır. İlaç, tıbbi malzeme, battaniye, polar, el feneri, çadır dayanışması örmek ve ilk yardım desteği sağlamak için halkımızın yanındayız. Dayanışmak için: 0 544 574 21 91

Tüm ilaç emekçilerini halkımızla dayanışmaya çağırıyoruz. Bunun için ihtiyaç olan malzemeleri bölgelere dağıtmak için belirlenen merkez toplama noktası olan Adana TKP Toros Semt evine gönderebilirsiniz.

Adres: Toros Mahallesi 78196 Sokak No: 5/5 Çukurova/Adana"