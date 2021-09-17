Boyun Eğme: Size mi soracaktık yeni gelen günü nasıl karşılayacağımızı?

Türkiye Komünist Partisi (TKP), günlük gazetesi Boyun Eğme'nin bugünkü manşetine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "günaydın" kelimesini hedef gösteren açıklamalarını taşıdı.

"Günaydın Demekten mi Vazgeçireceksiniz?" başlığıyla çıkan manşet yazısı şöyle:

Diyanet İşleri Başkanı’nı daha geçtiğimiz hafta protokolde üçer beşer basamak atlayıp ön sıralara zıplamasıyla anmıştık. Yargının kurdelesini imam kesmiş, iktidar da muhalefet de bunu göğe uzattıkları elleriyle izlemişlerdi.

Üzerinden kaç gün geçti sayamadan, AKP’nin baş imamı şapkasından yeni bir tavşan çıkardı.

Hukuk, eğitim, sağlık yetmedi... Ülkemizin çocuklarını, gençlerini imam hatiplere mecbur bırakmak, olmadı Suriye’de bile çocuklara hafızlığı dayatmak yetmedi... Kadınları eve, çocuk bakımına hapsetmeye çalışmak yetmedi... Milyonlar işsizken ülkenin değerli kaynaklarını tarikatlara aktarmak, ekonomiyi dincilerin çıkarına göre tepetaklak etmek yetmedi.

Birbirimize verdiğimiz selamı bile İslam’a göre düzenlemeye kalktılar! Neymiş, “bazı kimselerin kullandığı” şekliyle “günaydın” demek caiz değilmiş. Yani Türkiye’de “günaydın”ı kullananlar cahiliye dönemini bugüne taşıyan “bağzı” taşıyıcılarından ibaretmiş. Size mi soracaktık yeni gelen günü nasıl karşılayacağımızı? Kime nasıl selam vereceğimizi, kimle nasıl vedalaşacağımızı belirlemek Diyanet İşleri Başkanlığı’na mı kaldı?

Dinciler insan aklıyla alay ediyor diyorduk; ama bu kadarını biz bile tahmin edemezdik. Meğer etrafta

kimse yokken bile kendi kendimize selam vermeliymişiz! Kendi kendimize konuştuğumuzu duyanlar hakkımızda ne düşünürdü bilmiyoruz... Ama Ali Erbaş şunu bilmeli ki kendi kendine konuşan biri varsa o da kendisi. Çünkü bu halk kendisine dayatılan akıldışılığı, zorbalığı, hurafeleri kabul etmiyor, etmeyecek.

Bütün bu dinci safsataların arkasında insanları boyun eğdirme çabanız olduğunu biliyoruz. Kentler beton denizine döndü ama öğrenciler barınamıyor. Ekonomimiz güya şahlanıyor ama işçiler geçinemiyor. Sermayedarlar ufacık dereden, bir karış topraktan kâr elde etme peşinde ama doğal afetler yoksulları öldürüyor. Biz de ahiret mutluluğunu düşünelim, evde kendi kendimize selam verelim öyle mi? Gidin işinize!