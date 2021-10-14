Boyun Eğme: Seyirci kalma, örgütlen!

Boyun Eğme gazetesi suikast tartışmalarını manşetine taşıdı, 'Seyirci kalma, örgütlen!' çağrısında bulundu.
Gazetenin manşetinden bir bölüm şöyle:
"Son günlerde, suikast tartışmaları aldı başını gidiyor. Erdoğan’ın “Daha neler olacak, bunlar iyi günleriniz!” ve "Ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını da hatırlatmak istiyoruz.” sözlerinin yarattığı hareketliliğe, muhalefet partilerinden gelen “siyasi cinayet” duyum ve kaygısı eklendi.
Bunların gerçeklik payı taşıdığı açık. Ne de olsa, ülkemizin yakın tarihi, suikastlerin ve katliamların örnekleri ile dolu."
Gazeteyi okumak için: