Boyun Eğme günlük gazetesi bugün TÜGVA'nın son günlerde tartışılan skandallarını manşetine taşıdı.
Gazetenin tanıtım yazısı şöyle:
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Boyun Eğme: Çatlasanız da patlasanız da laiklikten vazgeçmeyeceğiz!
'Son günlerde ortaya çıkan belgeler, 2013’te AKP’liler tarafından kurdurulan dinci vakıf TÜGVA’nın da devlet kademelerine Gülen Cemaati tipinde bir yapılanma ile yerleştiğine işaret ediyor.'
Haber Merkezi
Boyun Eğme günlük gazetesi bugün TÜGVA'nın son günlerde tartışılan skandallarını manşetine taşıdı.
Gazetenin tanıtım yazısı şöyle: