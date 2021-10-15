Boyun Eğme: Çatlasanız da patlasanız da laiklikten vazgeçmeyeceğiz!

'Son günlerde ortaya çıkan belgeler, 2013’te AKP’liler tarafından kurdurulan dinci vakıf TÜGVA’nın da devlet kademelerine Gülen Cemaati tipinde bir yapılanma ile yerleştiğine işaret ediyor.'

Haber Merkezi

Boyun Eğme günlük gazetesi bugün TÜGVA'nın son günlerde tartışılan skandallarını manşetine taşıdı.

Gazetenin tanıtım yazısı şöyle:

"Son günlerde ortaya çıkan belgeler, 2013’te AKP’liler tarafından kurdurulan dinci vakıf TÜGVA’nın da devlet kademelerine Gülen cemaati tipinde bir yapılanma ile yerleştiğine işaret ediyor.

TÜGVA’sı 'değerler eğitimi' veriyor, eski AKP’li yeni muhalifler 'Milli günlerde dini değerlere dokundurtmayız' diyor.

Peki bizim sınıfımızın tavrı? Meydanı bu hırsızlara, bu din bezirganlarına bırakmaya, laiklikten, kamuculuktan vazgeçmeye niyetimiz var mı?"

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