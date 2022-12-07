'Böyle gitmez' diyen emekçiler İstanbul'da bir araya geliyor

Türkiye Komünist Partisi geçtiğimiz günlerde yayımladığı "Bu Ülkede İşçiler Var, Böyle Gitmez!" çağrısını örgütlemek üzere ülkenin çeşitli yerlerinde toplantılar düzenlemeye devam ediyor.

İstanbul'da da emekçiler 10 Aralık Cumartesi günü Dudullu İşçi Evi'nde buluşuyor.

Buluşma saat 18.00'de gerçekleştirilecek.

'Bizleri işten çıkarmakla tehdit ediyorlar'

Emekçiler toplantıya böyle çağrı yaptı:

Üretim işçisi Hüsniye: Organize sanayi sitesinde çalışan gıda emekçisiyim. İşyerimde vardiyalar çok ağır. Fazla mesaiye kalmak istemediğimiz zaman patronlarımız bizleri işten çıkarmakla tehdit ediyorlar. Bu baskıya #BöyleGitmez demek için ben de sözümü söylemek istiyorum.

Elektrik işçisi İlyas: Dudullu’da çalışan bir işçiyim. #BöyleGitmez diyenlerin toplantısında ben de olacağım. Esnek çalışma saatleri ve fazla mesailer bizleri bedensel, ruhsal olarak çokça yoruyor. Emeğe saygı duyulmayan bu sistemle tek başına mücadele edemeyeceğimi biliyorum.

'Yerim 'Böyle Gitmez' diyenlerin yanı'

Basın emekçisi Onur: Gelecekte işsiz kalmamak için hiçbir sosyal güvence olmadan tam zamanlı çalışan bir basın emekçisiyim. Özgürlüğün satın alma özgürlüğüyle, rüşvetle, torpille sınırlı olduğu bu düzenin değişmesini istiyorum. O yüzden yerim #BöyleGitmez diyenlerin yanı olacak.

Depo işçisi Özkan: Dudullu'da çalışan bir Depo isçisiyim. 1 ay çalışıp, ay sonu aldığım ücret ile hiçbir ihtiyacımı tam olarak karşılayamıyorum. Bu düzen #BöyleGitmez!